حصيلة ضخمة لليوم الثاني: أكثر من 7500 إصابة بالجائحة وعشرات الضحايا

2021/07/01 | 17:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 1.34 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 7500 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 1 تموز/يوليو، وتضمن تسجيل 7554 إصابة، و30 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل نحومن 4600 حالة تماثل للشفاء بمعدل 92.4%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 86 ألف شخص، بينهم أكثر من 633 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 17216 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 910 آلاف شخص.

فيما قال مصدر طبي لـ "الترا عراق"، إنّ "أقسام العزل الخاصة بمرضى كورونا في مستشفيات العاصمة وبعض المحافظات، اكتظت بالمصابين".

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