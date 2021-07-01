الكاظمي: نتطلع لبناء علاقات متميزة مع دول الاتحاد الاوروبي

2021/07/01 | 17:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي تطلع العراق الى بناء علاقات متميزة مع جميع دول الإتحاد الأوروبي

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الخميس: ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلتقى اليوم، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، في مقر البرلمان ضمن زيارته العاصمة البلجيكية بروكسل.

وبيّن الكاظمي خلال اللقاء، تطلّع العراق الى بناء علاقات متميزة مع جميع دول الإتحاد الأوروبي، وبما يساعد على تجاوز العراق لأزماته، ويدعم الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن دعم دور العراق المحوري في نزع فتيل الأزمات في المنطقة.

وقال الكاظمي،حسب البيان، أنه يعوّل على تطوير علاقات البرلمان الأوروبي مع مجلس النواب العراقي، في مجال تبادل الخبرات التشريعية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات وترسيخ الديمقراطية، مؤكدا في لقائه إن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية وتنويع الإستثمار وإحياء المشاريع المتوقفة، مثلما تسعى الى جذب المستثمرين وتأمين بيئة إستثمارية مُثلى عبر تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالإستثمار.

وشدد رئيس الوزارء ، حسب بيان مكتبه، على أن الحكومة أحرزت تقدماً مهماً في مكافحة الإرهاب وقلع جذوره، وكذلك حصر السلاح بيدها من خلال دعم القوى الأمنية وإعادة الثقة بينها وبين المجتمع، للتصدي لدورها في مواجهة الارهاب والسلاح المنفلت وعصابات الجريمة، مؤكدا في الوقت ذاته، تطلع الحكومة الى الدعم الأوروبي في حشد الجهد الدولي لدعم قضية المقابر الجماعية والمفقودين الذي خلفهم تنظيم داعش من خلال حملات القتل الجماعي المنظم، والعمل المشترك مع الجهات العراقية والدولية ذات العلاقة، كما يتطلع العراق الى دعم الإتحاد الأوروبي لجهوده في تأمين إستقرار المناطق المحررة، من خلال تقديم المساعدات الانسانية وتعزيز الاستقرار وإعادة الاعمار.

من جانبه رحب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، حسب البيان، برئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، واكد دعم البرلمان الاوربي لكل الخطوات الحكومية الرامية الى الاصلاح، وكل ما من شأنه ان يعزز الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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