جلسة مجلس النواب مستمرة بالرغم من انسحاب عدد من اعضائها

2021/07/01 | 17:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الخميس، انسحاب عدد من النواب احتجاجا على بعض المواد ضمن مقترح قانوند الاندية الرياضية، فيما اكد نائب ان الجلسة مستمرة.

وقال النائب حسن آلي عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لـ PUKmedia ان عددا من النواب انسحبوا احتجاجا على بعض المواد بمقترح قانون الاندية الرياضية وان التصويت على القانون توقف.

واضاف: ان الانسحاب ادى الى توقف الجلسة لدقائق من ثم استمرارها، مؤكدا عدم اختلال نصاب الجلسة، مردفا ان الجلسة يترأسها الآن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد ان افتتحت اعمالها برئاسة النائب الاول حسن الكعبي.

هذا وبدأ مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، عقد جلسته رقم 3 للتصويت واجراء القراءة الاولى والثانية لعدد من مشاريع القوانين، اهمها التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية، والتصويت على مقترح قانون حماية الموظف العراقي، اضافة الى التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية.

PUKmedia خاص

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