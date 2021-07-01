2021/07/01 | 17:26 - المصدر: عين العراق

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الخميس 1 يوليو 2021 | 04:58 مساءً

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النقل : تأهيل طريق مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي يجري بوتيرة متصاعدة

النقل : تأهيل طريق مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي يجري بوتيرة متصاعدة

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