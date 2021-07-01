واشنطن تطالب بالتحقيق في قضية سوري توفي في سجون الإدارة الذاتية

2021/07/01 | 17:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت السفارة الأميركية في سوريا عن قلق واشنطن العميق بخصوص التقارير عن وفاة أمين عيسى أمين العلي في سجون "الإدارة الذاتية" الكردية، مطالبة بفتح تحقيق شفاف.

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