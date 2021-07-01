المحكمة الاتحادية العليا: على المفوضية منع استغلال المال السياسي خلال الانتخابات

2021/07/01 | 17:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، مفوضية الانتخابات، إلى منع استغلال المال السياسي خلال الانتخابات المقبلة.

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وقالت المحكمة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تموز 2021)، إنه "علقت المحكمة الاتحادية العليا على الانتخابات النيابية المقبلة بعد حسمها قرارا يتعلق بقانون المفوضية بالرقم 7/اتحادية/2020".

وأضاف البيان، أن "القرار تضمن نزاهة العملية الانتخابية مسوؤلية جميع السلطات الاتحادية من خلال توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية لها بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة لاجراء الانتخابات الوطنية وان ذلك يمثل الركن الأساسي لنيل ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".

وتابعت المحكمة في قرارها، "على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبما تتمتع به من استقلالية وحياد وبالتعاون مع السلطات الاتحادية العمل من أجل مشاركة الجميع في الانتخابات من خلال زيادة الوعي الانتخابي للمواطن واعتبار ذلك واجبا وطنيا لأجل ممارسة الشعب لحقوقه السياسية وفقا لما جاء في المادة 20 من الدستور".

وأشار القرار وفق البيان، إلى أن "إصلاح العملية السياسية في العراق وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة يتم من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات ومنع استخدام المال السياسي بطرق غير مشروعة في الانتخابات ومنع استخدام كل الطرق غير المشروعة للتاثير على نتائجها من اجل ضمان مصداقية عالية ونزاهة واضحة للعملية الانتخابية وأن ذلك هو واجب السلطات الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

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