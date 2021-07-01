برئاسة الحلبوسي.. البرلمان يستانف التصويت على قانون الاندية الرياضية

2021/07/01 | 17:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر مجلس النواب، اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الاندية الرياضية.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “رئيس مجلس النواب يعلن تحقق النصاب القانوني بحضور 173 نائباً داخل القاعة، وعودة التصويت على مشروع قانون الأندية الرياضية”، مبينا انه “تم التصويت على المادة 7 من القانون”.

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