الامن النيابية تقرر استضافة القيادات والمسؤولين الامنييـن لتشخيص الخروقات ومعالجتهـا

2021/07/01 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت لجنة الامن والدفاع النيابية ، استضافة القادة والمسؤولين الامنيين خلال الايام المقبلة ، والوقوف على الاسباب التي ادت الى الخروقات الامنية مؤخرا ، لغرض معالجتها.وقررت اللجنة النيابية ، خلال اجتماعها الطارئ اليوم الخميس ، لمناقشة الوضع الامني في العراق بصورة عامة ، والخرق الامني الذي حصل في مدينة الصدر خاصة ، قيام اعضاء اللجنة بزيارات ميدانية الى قواطع العمليات وتشخيص مكامن الخلل./انتهى5

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