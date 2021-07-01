مجلس النواب يستأنف التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية

2021/07/01 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / استأنف مجلس النواب ، في جلسته المنعقدة اليوم الخميس ، مجددا التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية.واعلنت رئاسة البرلمان تحقق النصاب القانوني بحضور 173 نائباً داخل القاعة، وعودة التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية، حيث تم التصويت على المادة 7 من القانون./انتهى5

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