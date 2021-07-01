2021/07/01 | 17:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن خطط لحماية أبراج الطاقة الكهربائية، فيما خصصت مكافآت مالية للمواطنين.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استمرارا بسياسة المكاشفة وإطلاع أبناء شعبنا الكريم عن آخر المستجدات في مختلف جوانب الحياة وبالأخص التي ترتبط براحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تكشف عن خطط لحماية أبراج الطاقة وتخصص مكافآت للمواطنين first appeared on النور نيوز.

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