2021/07/01 | 17:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أنهى مجلس النواب، اليوم الخميس، تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.وأنهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متـن الطائرات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).