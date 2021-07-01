الامن النيابية تقرر استضافة القادة والمسؤولين الامنيين بشأن الخروقات الاخيرة

2021/07/01 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

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عقدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر، لمناقشة الوضع الامني في العراق بصورة عامة والخرق الامني التي حصل في مدينة الصدر بصورة خاصة.

وذكر بيان للجنة الامن ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة اتخذت قرارات مهمة عدة منها استضافة القادة والمسؤولين الامنيين خلال الايام القادمة والوقوف على الاسباب التي ادت الى تلك الخروقات لغرض معالجة تلك الخروقات، فضلاً عن قيام اللجنة بزيارات ميدانية الى قواطع العمليات وتشخيص مكامن الخلل".

وأكد المجتمعون بحسب البيان بأن "اللجنة حريصة على اتخاذ جميع الاجراءات للحفاظ على حماية الوطن والمواطن".

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