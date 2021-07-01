كلار.. حملة لجمع مساعدات لمستشفى هيوا

2021/07/01 | 17:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادرت مجموعة "الايادي الملونة" النسائية في قضاء كلار الى جمع مساعدات لمستشفى هيوا لامراض السرطان في محافظة السليمانية.

وبدأت الحملة اليوم الخميس 1/7/2021 عن طريق بيع الاعمال اليدوية، حيث جمعت مجموعة "الايادي الملونة" في قضاء كلار مساعدات لمستشفى هيوا.

وقالت بناز احمد لـ PUKmedia، ان الهدف من هذا العمل هو مساعدة مستشفى هيوا، عن طريق ريع الاعمال اليدوية.

PUKmedia زمناکو یحیایي

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