2021/07/01 | 17:57 - المصدر: عين العراق

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الخميس 1 يوليو 2021 | 05:34 مساءً

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العمليات المشتركة تخصص "مكافأة مالية" لمن يبلغ عن اي حالة استهداف لأبراج الكهرباء

خصصت قيادة العمليات المشتركة "مكافأة مالية مجزية" لمن يبلغ عن عن اي حالة استهداف لأبراج نقل الطاقة الكهربائية، مشيرة الى ان عناصر داعش الارهابية استغلت الظروف مع ارتفاع درجات الحرارة باستهداف الابراج بهدف إيذاء المواطنين، كما دعت المواطنين بعدم الاقتراب من المنشآت الكهربائية والابراج للمساعدة في تنفيذ خطط الحماية اللازمة وحرصا على سلامتهم.



وجاء في بيان للقيادة إنه إستمرارا بسياسة المكاشفة واطلاع أبناء شعبنا الكريم عن آخر المستجدات في مختلف جوانب الحياة وبالأخص التي ترتبط براحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم كواحدة من المهام التي لم تغفل العمليات المشتركة من متابعتها.وليس بغريب على عناصر داعش وفلوله المنهزمة باستغلال الظروف ومحاولة إيذاء المواطنين قيامهم مؤخرا ومع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد باستهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية لخلق حالة من التذمر وعدم الرضا بين أبناء الشعب".



وتابع البيان "وبناء على المعطيات وتطورات الموقف الأمني صدرت توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لقيادة العمليات المشتركة بمتابعة هذه الأفعال الإرهابية ولم تدخر القيادة جهدا في وضع الخطط الأمنية وتوجيه القطعات العسكرية والأمنية والقوة الجوية وطيران الجيش لاتخاذ ما يلزم بحماية ابراج نقل الطاقة والمنشآت الكهربائية في البلاد على الرغم من المساحة التي تمتد عليها هذه الأبراج".



وزاد البيان" وعليه فإن قيادة العمليات المشتركة تهيب بالمواطنين الأعزاء أن يتحلوا بالشجاعة والروح الوطنية كما عهدناهم بالابلاغ واخبار قطعاتنا المنتشرة في قواطع العمليات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والشرطة المحلية وشرطة الطاقة عن اي حالة استهداف للابراج الكهربائية وستخصص مكافأة مالية مجزية للمتعاونين بهذا الإطار، كما ندعوا مواطنينا بعدم الاقتراب من المنشآت الكهربائية والابراج للمساعدة في تنفيذ خطط الحماية اللازمة وحرصا على سلامة مواطنينا".

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