إدخال المساعدات.. تحذيرات من

2021/07/01 | 17:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان، الخميس، من "تأثير مدمر" على 1,7 مليون طفل سوري في حال فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد التفويض لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب.

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