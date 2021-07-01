قوة عراقية تضبط متفجرات مخصصة لاستهداف أبراج الكهرباء

2021/07/01 | 18:04 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، مداهمة مخبأ للعبوات الناسفة التي كانت مخصصة لاستهداف أبراج نقل الكهرباء في محافظة نينوى شمالي البلاد، بالتزامن مع استمرار الهجمات التي طاولت خطوط نقل الطاقة الكهربائية في العراق.

وقالت الخلية، في بيان، إنّ "قوة أمنية حصلت على معلومات استخبارية دقيقة بوجود مخبأ للعبوات الناسفة يعود لمجموعة إرهابية تخطط لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في نينوى"، مشيرة إلى "التحرك الفوري باتجاه المخبأ الواقع في قرية عين أيوب التابعة لمدينة مخمور في نينوى".

ولفتت إلى أنّ "القوة ضبطت بداخل المخبأ 15 عبوة ناسفة أسطوانية الشكل، و5 عبوات على شكل قنابر (قذائف) هاون عيار 120 ملم، و4 عبوات على شكل جلكانات سعة 10 لترات معبأة بمادة السي فور، و20 مسطرة تفجير"، مؤكدة "رفع المواد المضبوطة وتفجيرها تحت السيطرة".

الكهربائية في نينوى .تم التحرك الفوري على مكان المخبأ من قبل مفارز الاستخبارات المشار اليها وباسناد من قوة برية في الفوج الاول لواء المشاة ٥٠ وتمت مداهمة المخبأ الواقع في قرية عين ايوب بقضاء مخمور نينوى وتضبط بداخله١٥ عبوة ناسفة اسطوانية الشكل .

— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) July 1, 2021

وتعرضت محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى لهجمات متكررة، خلال الأسابيع الأخيرة، طاولت خطوط نقل الكهرباء، وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية، إلا أنّ هذه الهجمات لا تزال مستمرة.

وقالت وزارة الكهرباء، الخميس، إنّ خط نقل الطاقة الكهربائية الرابط بين محافظة كركوك ومدينة القيارة في محافظة نينوى، تعرّض لعمل تخريبي بعبوات ناسفة، موضحة، في بيان، أنّ "هذا العمل وقع في منطقة تلول الباج بالقرب من قضاء (مدينة) الشرقاط في محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى تحديد وضعف استقرارية ووثوقية المنظومة الكهربائية الشمالية لمحافظتي صلاح الدين ونينوى".

وأشارت الوزارة إلى أنّ التفجير تسبب بتضرر 5 أبراج، وتوقف خط نقل الكهرباء عن العمل، مؤكدة توجه فرق هندسية مختصة إلى مكان التفجير من أجل إعادة تشييد الأبراج المتضررة لتعود إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن.

إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين، جاسم الجبارة، إنّ أبراج نقل الكهرباء في المحافظة تعرضت للعشرات من العمليات التخريبية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق، موضحاً، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، أنّ مشكلة تفجير أبراج الكهرباء موجودة في المحافظات الشمالية والغربية، بالاضافة إلى ديالى شرقي البلاد.

ولفت إلى أنّ "أبراج الطاقة بمحافظة صلاح الدين تعرضت إلى أكثر من 64 عملية تخريبية"، مؤكداً أنّ عمليات تفجير الأبراج وقعت في مناطق مفتوحة.

وأشار إلى أنّ بعض الأبراج "جرى تفجيرها أكثر من مرة، كما حصل مع أبراج نقل الكهرباء الواقعة في منطقة ملا عبدالله غربي كركوك التي فجرت أكثر من 20 مرة"، على حد قوله.

وأمس الأربعاء، وصل وفد أمني عراقي رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، إلى محافظة كركوك شماليّ البلاد، لمتابعة إجراءات حماية أبراج نقل الكهرباء، وذلك بعد أن دخلت البلاد في أزمة طاقة جديدة، بفعل تراجع إيرادات الغاز والكهرباء من إيران، وتنفيذ هجمات مسلحة على أبراج نقل الطاقة، بالتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة التي قاربت خمسين درجة مئوية.

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