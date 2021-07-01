المحكمة الاتحادية تعلق على الانتخابات بعد حسمها قرارا يتعلق بقانون المفوضية

2021/07/01 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علقت المحكمة الاتحادية العليا على الانتخابات النيابية المقبلة بعد حسمها قرارا يتعلق بقانون المفوضية بالرقم 7/اتحادية/2020.وذكرت المحكمة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “نزاهة العملية الانتخابية مسوؤلية جميع السلطات الاتحادية […]

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