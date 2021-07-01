رئيس الجمهورية يهنئ كادر إذاعة جمهورية العراق بذكرى تاسيسها

2021/07/01 | 18:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعهنأ رئيس الجمهورية برهم صالح ، اليوم الخميس ، إذاعة جمهورية العراق بذكرى تأسيسها الرابعة والثمانين.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب إن "رئيس الجمهورية برهم صالح هنأ كادر إذاعة جمهورية العراق بذكرى تأسيسها وبعث باقة ورد بالمناسبة".

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