البرلمان الاوروبي يشيد بابتعاد الحكومة العراقية عن “التكتلات والتخندقات”

2021/07/01 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشاد البرلمان الاوروبي، بانتهاج الحكومة العراقية سياسة متوازنة تبتعد عن التكتلات والتخندقات وتدعم الانفتاح على دول المنطقة.

واكد رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي خلال لقائه وزير الخارجية فؤاد حسين في بروكسل أكد ان العمل مستمر لرفع مستوى التعاون وسبل تطوير العلاقات الثنائيَّة والتعاون الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبيّ، معربا عن تطلع البرلمان الأوروبي للاشتراك في مراقبة الانتخابات القادمة.

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