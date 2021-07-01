2021/07/01 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني منذ إنطلاق الاحتجاجات العراقية في 1 تشرين الأول 2019 ومارافقها من تطورات وأحداث ساخنة وطاحنة في بعض المحافظات، كان القضاء العراقي حاضرا في إنصاف الضحايا والمحتجين والوقوف الى جانبهم بعد أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء العراقي ينصف الإحتجاج ويكشف عن أعداد الدعاوى التي حسمها منذ العام 2019 وحتى الآن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي ينصف الإحتجاج ويكشف عن أعداد الدعاوى التي حسمها منذ العام 2019 وحتى الآن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي ينصف الإحتجاج ويكشف عن أعداد الدعاوى التي حسمها منذ العام 2019 وحتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).