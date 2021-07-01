إصابة 4 اشخاص بصراع بين فصائل مسلحة للسيطرة على بيع الخضار والفواكه

2021/07/01 | 18:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى شجار مسلح بين فصيلين مسلحين الى إصابة أربعة اشخاص بجروح بينهم اثنان بحالة خطرة وذلك بسبب الصراع على امتلاك علوات لبيع وتسويق الخضار في ناحية ربيعة بمحافظة نينوى.

وبحسب المصادر فان الشجار كان بسبب خلاف بين فصائل مسلحة للسيطرة على سوق بيع الخضار والفواكه ، كما اشارت المصادر الى ان كلا العلوتين غير رسمية وتقف وراءها فصائل مسلحة تسعى للحصول على موارد اقتصادية وأكدت المصادر ان السلطات الامنية تسعى لإغلاق المكانين والبقاء على علوة ناحية ربيعة الرسمية.

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