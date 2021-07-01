خورماتو.. الأستيلاء على الأراضي الزراعية الكورد

2021/07/01 | 18:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد حسن كرمياني عضو مركز تنظيمات 16 حمرين للأتحاد الوطني الكوردستاني عن تضرر المزارعين الكورد في أطراف خورماتو بسبب الأستيلاء على أراضيهم من قبل العوائل العربية الوافدة الى المنطقة.

وقال كرميانى في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان هناك العشرات من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيها للمزارعين الكورد لكن تم الأستيلاء عليها من قبل العرب الوافدين من مناطق خارج القضاء وبمباركة بعض الجهات السياسية في المنطقة.

وأضاف: أن العوائل الوافدة أستغلوا الوضع الراهن في المنطقة وفسح المجال لهم، وأن الهدف من هذه الحالة هو رحيل العوائل الكوردية الساكنة لكي لا يبقى أي أثر للكورد في المنطقة.

PUKmedia / عمر اواره

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