إيرادات صادرات النفط العراقية تقفز إلى أكثر من 6 مليارات دولار خلال يونيو

2021/07/01 | 18:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حقق العراق ارتفاعا بإجمالي الإيرادات النفطية خلال شهر يونيو/ حزيران 2021؛ بدعم من استمرار ارتفاع الأسعار، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".وأظهرت الإحصائية، وفقا لبيان لوزارة النفط اليوم الخميس، ارتفاع …

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