"استهدفته بـ30 طلقة".. اعترافات قاتل رجل الأمن السعودي

2021/07/01 | 18:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تحقيقات النيابة السعودية جانبا من اعترافات، هايل العطوي، قاتل رجل الأمن السعودي، عبدالله ناصر الرشيدي، استجابة لتوجيهات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

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