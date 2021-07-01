جمعيات كردية في فرنسا تستعد لاحتجاجات تندد بالتدخل التركي في إقليم كردستان

2021/07/01 | 18:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت جمعيات تمثل الجاليات الكردية في الشتات إلى تظاهرات، السبت والأحد المقبلين، في عدة دول؛ للتنديد بالعمليات العسكرية التركية في إقليم كردستان.

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وأوضح آجيت بولات المتحدث باسم المجلس الديمقراطي الكردستاني في فرنسا الذي يضم 26 جمعية للشتات الكردي في فرنسا، أنه "منذ 23 نيسان، كانت هناك عملية غزو واسعة النطاق شنتها تركيا وتم تنفيذها بشكل سري".

واستنكر المجلس "قيام النظام التركي بوضع خطة لاحتلال روج آفا (منطقة الأكراد شمال وشرق سوريا) وجنوب كردستان (منطقة إقليم كردستان) مستغلا ضعف ردود الفعل على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ومن المقرر أن تنظم السبت تظاهرات في مدن ألمانية، وكذلك في لندن وبازل وبروكسل وأمستردام وروما وهلسنكي وغوتنبرغ وملبورن وطوكيو "للمطالبة بإنهاء الغزو التركي لكردستان، وانسحاب تركيا من جميع المناطق المحتلة"، وفقًا للمتحدث باسم المجلس الديمقراطي الكردي.

وفي فرنسا، من المقرر أن تجري هذه التجمعات الأحد، على أن يخصص السبت لمهرجان الحركة النسائية الكردية في باريس ورين (غرب) وستراسبورغ (شرق).

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