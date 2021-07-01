بسبب قانون الاندية الرياضية.. اختلال نصاب جلسة البرلمان للمرة الثانية

2021/07/01 | 18:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختل نصاب جلسة مجلس النواب، اليوم الخميس، نتيجة لعدم التوافق على بعض مواد قانون الاندية الرياضية.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، “اختلال النصاب بعد انسحاب عدد من النواب نتيجة لعدم التوافق على بعض مواد قانون الاندية الرياضية”.

واضاف ان “البرلمان يعود الى الفقرات المتعلقة بالقراءة لما تبقى من جدول الاعمال”.

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