الاتحاد الأوروبي يبدأ العمل بشهادة كورونا الرقمية اليوم

2021/07/01 | 18:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيبدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، العمل بالشهادة الرقمية الخاصة بالحصانة من فيروس كورونا.وأكدت المفوضية الأوروبية أن نظام إصدار شهادة "كوفيد-19" بدأ العمل به اعتبارا من اليوم بهدف تسهيل تحركات سكان الاتحاد الأوروبي داخل أراضيه.ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الدول الأعضاء الـ27 للاتحاد الأوروبي وأربع دول أوروبية خارجه تابعة لمنطقة شنغن (إيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا).ويقضي النظام الجديد بوجود ثلاثة أنواع من شهادة "كوفيد-19"، وهي إما تؤكد تلقي الشخص للقاح المعتمد في الاتحاد الأوروبي ضد كورونا، أو تؤكد تماثله للشفاء من العدوى قبل 180 يوما، أو تثبت عدم إصابته بالفيروس بناء على نتيجة فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR).ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة الرقمية عن عام.ويعد فرض هذه الشهادة الرقمية مسألة مثيرة للجدل، خاصة وأنه لم تتضح بعد كيفية التنسيق بين دول الاتحاد في تطبيق المعايير الجديدة.

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