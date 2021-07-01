صندوق الإسكان يحدد موعد إطلاق الوجبة الثانية من القروض

2021/07/01 | 18:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأعلن صندوق الإسكان، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق الوجبة الثانية من القروض، فيما حدد الشروط الرئيسة لمنحها.وقال مدير عام الصندوق ضياء موجد لوكالة الأنباء العراقية (واع): تعقيباً على قرار الصندوق في تأجيل التقديم على القروض في تصريح "الوجبة الثانية من القروض ستنطلق قريبا"، إن اطلاقها متوقف على توقيع العقد".وأضاف، أن "القروض تتضمن ضوابط وشروطا محددة بموجب القانون او بموجب تعليمات البنك المركزي ومنها أن يمتلك صاحب القرض قطعة ارض بصورة مستقلة تكون مساحتها 100 متر أو تقل وتغطي قيمتها قيمة القرض إضافة الى أن يأتي باجازة بناء وهذه محكومة بقانون البلديات العامة إضافة الى كفيل ويستطيع صاحب القرض أن يكفل نفسه إضافة الى خارطة البناء وهذه اهم الشروط".وأشار إلى أن "القروض محددة بالتخصيصات التي تعتمد على مبادرة البنك المركزي وهذه المبالغ حددت حسب نسبة السكان وخط الفقر لكل محافظة في العراق"، لافتا الى أن "البنك المركزي خصص في المبادرة الأولى 875 مليار دينار والثانية 875 مليار دينار".ويوم أمس، أعلن صندوق الاسكان تأجيل التقديم على القروض.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للصندوق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الصندوق قرر تأجيل التقديم للمعاملات الاقراضية إلى إشعار آخر"، لافتا الى أن "هذا التأجيل سيكون لحين استكمال الإجراءات والآليات الاقراضية للمبادرة الجديدة".وأضاف البيان، أنه "سيتم الإعلان عن موعد تسلم المعاملات حالما تنتهي الاجراءات ويفتح التقديم".

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