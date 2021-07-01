2021/07/01 | 18:54 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | كندا تسجل ارتفاعا غير مسبوق بدرجات الحرارة وصلت الى 49 درجة مئوية

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