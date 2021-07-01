افتتاح سوق زراعي اسبوعي في حلبجة

2021/07/01 | 18:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتتح سوق زراعي اسبوعي في حلبجة، باشراف وزيرة الزراعة والموارد المائية وحقل كوردستان بالتنسيق مع منظمة فلاحي كوردستان، وسيفتتح السوق يومين كل اسبوع.

وقال صاحب حقل كوردستان حاميد اسماعيل لـ PUKmedia، ان الهدف من السوق هو الاهتمام بالمنتجات المحلية وايجاد سوق لتسويق المنتجات.

واضاف، ان السوق سيفتتح كل خميس وجمعة وبسعر العلوة من الساعة 3 عصرا الى 9 مساء.

ويقع حقل كوردستان على طريق سيروان باتجاه (خيلي حمه) وبامكان المواطنين تسويق منتجاتهم في السوق.

PUKmedia فرحان حمه خان-حلبجة

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