محافظ السليمانية يتحدث عن صرف رواتب الموظفين

2021/07/01 | 18:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني مع محافظ ومجلس محافظة السليمانية، مشيدا بدور الموظفين في حدود محافظة السليمانية، فيما اشار محافظة السليمانية الدكتور هفال ابو بكر الى انه سيتم البدء بصرف رواتب الموظفين.

وقال محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، ان نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان اعلن لهم، بانه يجب تقديم خدمات اكثر للمواطنين والتقليل من الروتين وزيادة الرقابة ومحاولة الرد على مطالب المواطنين بشكل اسرع وان تقوم المؤسسات بتسيير شؤون المواطنين وان لا تكون مقصرة.

واضاف المحافظ، ان قوباد طالباني حث الجميع على عدم التقصير وشكر كافة المؤسسات في محافظة السليمانية.

واشار هفال ابو بكر الى ان هناك تغيير في الوضع الصحي بشكل عام، متمنيا ان يتجه نحو الافضل، وهذا يكون بدون شك بالوقاية المستمرة للمواطنين والالتزام بالتعليمات.

واضاف، ان اجراءات توزيع الصلاحيات للمحافظات والوحدات الادارية تم الانتهاء منها وسيبدأ صرف الرواتب ونامل ان تنفذ الحكومة الاتحادية ما وعدت بها لحكومة اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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