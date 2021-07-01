اجتماع في البرلمان بشأن الوضع الأمني لمدينة الصدر

2021/07/01 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، أسباب الخروقات الأمنية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

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وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تموز 2021)، إنه "عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية يوم الخميس 1-7-2021، اجتماعاً طارئاً لبحث الوضع الأمني في العراق بصورة عامة والخرق الامني في مدينة الصدر بصورة خاصة".

وأضاف البيان، "وقررت اللجنة استضافة القادة والمسؤولين الأمنيين خلال الأيام القادمة؛ للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية لغرض معالجتها، وقيام اللجنة بزيارات ميدانية إلى قواطع العمليات وتشخيص مكامن الخلل".

وتابع البيان، "وأكد المجتمعون بأن لجنة الأمن والدفاع حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمن الوطن والمواطن".

واصدرت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، بياناً، أوضحت فيه تفاصيل الانفجار الذي طال سوقاً في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقالت الخلية في بيانها الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (30 حزيران 2021)، إنه "بعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع، كانت موضوعة أسفل إحدى الاكشاك في سوق مريدي".

وأضافت، أن "الانفجار أدى إلى إصابة ١٥ مواطناً بجروح بسيطة اغلبهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج".

وتابع، "كما أن مفارز خبراء مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية متواجدة هناك، وقد فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات هذا الحادث".

وأجرى وكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية رئيس اللجنة العليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الكبرى الفريق أحمد ابو رغيف، في وقت سابق، جولة في موقع التفجير الذي طال سوقاً في مدينة الصدر عصر اليوم.

واظهرت صور حصل عليها "ناس"، (30 حزيران 2021)، جانباً من زيارة ابو رغيف لموقع الحادث.

وأكدت خلية الاعلام الامني، في وقت سابق، وقوع انفجار في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (30 حزيران 2021)، إن "انفجارا وقع في احدى أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

واضافت الخلية بحسب البيان، أنها "ستنشر تفاصيل الحادث في وقت لاحق".

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، عددا من مقاطع الفيديو التي اظهرت مشاهد من الانفجار الذي ضرب مدينة الصدر في بغداد.

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