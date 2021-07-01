2021/07/01 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم” مسودة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة 1959، الذي انهى مجلس النواب القراءة الاولى له في جلسته التي عقدت اليوم الخميس.

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