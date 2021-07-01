2021/07/01 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” مسودة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق، الذي انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة القانون في جلسته التي عقدت اليوم الخميس.

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