2021/07/01 | 19:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأنهى مجلس النواب ، اليوم الخميس، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.قبلها، أجّل المجلس التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية بطلب من اللجنة المعنية.وأضافت الدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب أنهى كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية".وأنهى مجلس النواب، اليوم الخميس، كذلك تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق، وذلك بحسب بيان مقتضب للدائرة الإعلامية لمجلس النواب وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).وأتمّ المجلس كذلك تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متـن الطائرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).