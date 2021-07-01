2021/07/01 | 19:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الخميس، عن إغلاق محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد بشكل كامل، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.وقال نائب وزير الصحة إيرج حريرجي، الذي وصل على رأس وفد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة ايرانية تغلق ابوابها بسبب كورونا المركز الخبري الوطني.

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