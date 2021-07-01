2021/07/01 | 19:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: تجاوز سعر عقود خام "نايمكس" الآجلة حاجز الـ76 دولار للبرميل خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع توقعات "أوبك" نمو معدل الطلب عالمياً، ووسط ترقب قرار المنظمة بشأن حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.وزاد سعر عقود "نايمكس" تسليم أغسطس إلى …

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