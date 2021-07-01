انفجار مدينة الصدر: البرلمان يستدعي المسؤولين وقادة الأمن

2021/07/01 | 19:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن البرلمان، الخميس، استدعاء قادة والمسؤولين الأمنيين في العاصمة للوقوف على أسباب الخروق الأمنية، على خلفية التفجير الذي وقع في مدينة الصدر وخلف 15 جريحًا.

عقدت لجنة الامن والدفاع في البرلمان، 1 تموز/يوليو، اجتماعًا طارئًا لبحث الوضع الامني في العراق بصورة عامة والخرق الأمني في مدينة الصدر بصورة خاصة، وفق بيان صدر عنها.

وقررت اللجنة، استضافة القادة والمسؤولين الأمنيين خلال الأيام القادمة لـ "الوقوف على أسباب الخروق الأمنية لغرض معالجتها، وقيام اللجنة بزيارات ميدانية إلى قواطع العمليات وتشخيص مكامن الخلل".

وأكد المجتمعون، أنّ "لجنة الأمن والدفاع حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمن الوطن والمواطن"، بحسب البيان.

وأعلنت قيادة العمليات، الأربعاء، إصابة 15 شخصًا بانفجار عبوة ناسفة داخل سوق "مريدي" في مدينة الصدر.

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