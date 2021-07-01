قتل وحشي لفتاة في سوريا.. و

2021/07/01 | 19:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون من مناطق شمال وشرق سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لمجموعة من الشبان وهم يقدمون على قتل فتاة قاصر رميا بالرصاص، في منطقة قيل إنها تقع بريف محافظة الحسكة السورية.

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