حريق ’هائل’ في كربلاء وإنقاذ 200 شخص (صور)

2021/07/01 | 19:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، الخميس، إخماد حريق اندلع في فندق بمركز محافظة كربلاء، فيما أشارت إلى إنقاذ 200 مواطن من داخل الفندق.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تموز 2021)، إنه "تمكنت مفارزنا في مركز باب بغداد في محافظة كربلاء، من إخماد حادث حريق اندلع في غرفة بالطابق الرابع من فندق الدلة سابقاً والعائد إلى العتبة العباسية/مجمع الإمام العسكري، بعد إخلاء وإجلاء ٢٠٠ شخص كانوا يعملون إداريين داخل الفندق".

وأضافت، "حيث تمكنت المفارز من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور والحد من توسعها وانتشارها إلى باقي اقسام المبنى والمحال التجارية المجاورة".

وتابعت، أن "أسباب الحريق تحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية".

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