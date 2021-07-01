الكاظمي يصل الى روما قادماً من بروكسل

2021/07/01 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الى العاصمة الايطالية روما.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل الى العاصمة الايطالية روما”.

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