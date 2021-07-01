2021/07/01 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل روما ضمن جولته الأوروبية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل روما ضمن جولته الأوروبية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل روما ضمن جولته الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).