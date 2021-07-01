"لا تنازل".. غضب نسائي في تركيا بعد الانسحاب من "اتفاقية إسطنبول"

2021/07/01 | 20:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد المدن التركية، الخميس حالة من الغضب عبرت عنها آلاف النساء، بعد إضفاء الصبغة الرسمية على قرار الانسحاب من "اتفاقية إسطنبول" لوقف العنف ضد المرأة.

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