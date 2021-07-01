2021/07/01 | 20:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت وزارة المالية ،اليوم الخميس، ما صرح به خالد السراي في احد البرامج السياسية بشأن عدم تواجد الوزير داخل العراق للقيام بمهام عمله.واكدت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “رفضها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تنفي سفر وزيرها خارج البلاد المركز الخبري الوطني.

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