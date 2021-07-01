2021/07/01 | 20:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن فريق الزوراء ، اليوم الخميس، من التغلب على مستضيفه السماوة في الجولة 34 من الدوري الممتاز لكرة القدم.وسجل هدفي الزوراء اللاعب محمد صالح بينما سجل للسماوة اللاعب علي سعد.

وفي مباراة اخرى ضمن نفس الجولة ، فاز فريق الكرخ بصعوبة على الكهرباء بهدف وحيد، في المواجهة التي استضافها ملعب الساحر احمد راضي بالعاصمة بغداد.

التالي

منذ 10 ساعات

تعرف على مجموعة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم

منذ يوم واحد

برشلونة يكشف ثالث الراحلين عن صفوفه

منذ يوم واحد

غداً..



قرعة التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال بمشاركة العراق

منذ يومين

بعد النكسة الأوروبية..



استقالة مدرب الطواحين الهولندية

منذ يومين

ألمانيا تطالب بخفض عدد الجماهير في الملاعب

منذ 3 أيام

الاتحاد الاسباني لكرة القدم يحدد موعد “كلاسيكو الأرض”

منذ 3 أيام

“يورو 2020”: فرنسا تخشى من مفاجآت سويسرا في دور الـ16

منذ 4 أيام

سان جيرمان يتوصل الى اتفاق لضم حكيمي

منذ 4 أيام

بيل يترك مقابلة صحافية بعد سؤاله عن مستقبله مع ويلز

منذ 5 أيام

في دوري الكرة: الشرطة يعمق جراحات الطلبة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النوارس تتخطى السماوة في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النوارس تتخطى السماوة في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).