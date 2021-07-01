2021/07/01 | 20:31 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الخميس 1 يوليو 2021 | 08:04 مساءً

| عدد القراءات : 25

السوداني يكشف وجود مشاكل تعوق تحويل حملة الشهادات إلى الوظائف المدنية في وزارة الداخلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يكشف وجود مشاكل تعوق تحويل حملة الشهادات إلى الوظائف المدنية في وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يكشف وجود مشاكل تعوق تحويل حملة الشهادات إلى الوظائف المدنية في وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).