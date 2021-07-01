انخفاض طفيف في درجات الحرارة يوم غد (خريطة)

2021/07/01 | 20:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة يوم غد الجمعة.

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وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعه "ناس"، (1 تموز 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في كافة المدن يوم غد الجمعة، عدا مدن الجنوب التي ستنخفض فيها الحرارة قليلا يوم السبت".

وأضاف، "ستشهد كافة مدن البلاد، استقراراً في اتجاه الرياح إلى الشمالي الغربي، وستكون رياح سموم جافة".

وتابع، أنه "سيصاحب تلك الأجواء تناقص في معدلات الرطوبة في مدن الجنوب".

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