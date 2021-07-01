بريطانيا تسجل زيادة 72% في إصابات كورونا خلال أسبوع

2021/07/01 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت بيانات حكومية عن أن بريطانيا سجلت 27989 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، اليوم الخميس، في أعلى زيادة يومية منذ 29 كانون الثاني، وهو ما يعني زيادة بنحو 72 بالمئة في الفترة بين 25 حزيران وأول تموز مقارنة بالأيام السبعة السابقة.كما توفي 22 شخصا خلال 28 يوماً من تشخيص إصابتهم بالمرض لتكون نسبة الزيادة خلال سبعة أيام أقل من 11 بالمئة بقليل.وتلقى 44.9 مليون شخص جرعة أولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا حتى 30 حزيران، بينما تلقى 33 مليوناً الجرعة الثانية.المصدر: رويترز

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