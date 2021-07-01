2021/07/01 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طالب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، يوم الخميس، باستضافة خمس وزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، لبحث أزمة الكهرباء وتداعياتها.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يطالب باستضافة وزراء لبحث مشكلة الكهرباء في العراق المركز الخبري الوطني.

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