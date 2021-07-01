معلومات جديدة بشأن ارسال 200 مليار دينار الى اقليم كوردستان

2021/07/01 | 21:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب بختيار شاويس، ان الحكومة الاتحادية تريد ارسال 200 مليار دينار على شكل سلفة الى اقليم كوردستان.

وقال شاويس لـ PUKmedia اليوم الخميس، ان الحكومة الاتحادية تريد ارسال 200 مليار دينار على شكل سلفة الى اقليم كوردستان، لذلك عندما وصل القرار الى وزارة المالية الاتحادية، فان وزير المالية لم يوقع على القرار بحجة انه سيتعرض لمساءلة قانونية، ولهذا السبب فان مصير ارسال 200 مليار دينار من بغداد الى اقليم كوردستان ليس واضحا ومحددا.

واضاف شاويس، انه وفق القانون، فقط بامكان وزير المالية التوقيع على ارسال المبلغ الى الاقليم.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي قد قرر قبل ايام ارسال 200 مليار دينار الى اقليم كوردستان، الا ان القرار بقي في وزارة المالية الاتحادية وان وزير المالية غير مستعد للتوقيع على ارسال المبلغ.

PUKmedia خاص

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